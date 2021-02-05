«Фиорентина» разработала для Кокорина специальное меню

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что «Фиорентина» разработала для российского нападающего Александра Кокорина специальное меню.
«В дни перехода в „Фиорентину“ я встречался с ним во Флоренции и был очень впечатлён вниманием к Саше. Клуб буквально окружил Кокорина заботой. Он посетил большой ужин с президентом клуба Рокко Коммиссо, несколько раз встречался со спортивным директором Даниэле Праде.
Кое-чем я был реально шокирован. Например, „Фиорентина“ распланировала для Кокорина особое меню. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В 7-8 вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приёмы пищи на базе — вплоть до мелочей. А уже вечером, сразу после подписания контракта, Кокорин отправился на тренировку, чтобы получить необходимые нагрузки. Пока Александр не в лучшей форме, но болельщики „Фиорентины“ уже очень хотят увидеть его в деле — и понять, кого им привезли.
Александр обживается во Флоренции, а „Фиорентина“ в него верит. Ещё бы: на Праде и главном тренере Чезаре Пранделли огромная ответственность и давление. В Италии к трансферу Александра большие вопросы — „Фиорентина“ пошла на риск, и он должен оправдаться», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
- 5 февраля 2021
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