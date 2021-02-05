«Сочи» предложил «Лейпцигу» провести матч ЛЧ с «Ливерпулем» на «Фиште»
Пресс-служба «Сочи» обратилась к немецкому клубу «РБ Лейпциг» с предложением провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» на сочинском стадионе «Фишт».
«Может, сыграете в Сочи? Ни дождя, ни снега и прекрасный вид на Чёрное море», — написала пресс-служба южан.
Фото можно посмотреть в "твиттере" ФК «Сочи».
Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу 30 января.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля. Ответная встреча должна пройти 10 марта.
Матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» может пройти в Будапеште
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