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Тренерский штаб сборной России посетил товарищеский матч «Рубина» и «Динамо»

Тренерский штаб сборной России посетил товарищеский матч «Рубина» и «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Тренерский штаб сборной России в полном составе посетил контрольный матч «Рубин» — «Динамо» М в Белеке (2:3). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Станислав Черчесов посмотрел игру в компании помощников и генерального директора «Рубина», члена исполкома РФС Рустема Сайманова. Помимо них спарринг посетил наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов и главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Пообщаться с бывшими одноклубниками по «Динамо» подъехал Кирилл Панченко, ныне играющий за тульский «Арсенал».

В ходе матча «Динамо» вело со счётом 2:0, но позволило казанцам отыграть два гола с пенальти. Победный гол «Динамо» на последней секунде забил вышедший на замену Комличенко.

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