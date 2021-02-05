Абдуллаев: лимита денег в «Анжи» при Керимове не было. Месси и Роналду тоже приехали бы

Бывший вице-президент «Анжи» Саид Абдуллаев поделился воспоминаниями о работе клуба во времена руководства Сулеймана Керимова.
«Керимов не ограничивал селекционеров во главе с Ткаченко ни в средствах, ни в количестве трансферов. Если селекционеры убеждали Керимова в необходимости трансфера, как правило, вопрос уже не мог сорваться из-за суммы сделки.
Лимит вряд ли существовал. Была заинтересованность в том, чтобы в «Анжи» приезжали крутые звёзды. Месси и Роналду, наверное, тоже приехали бы, может, не в разгар своей карьеры, но тем не менее», — цитирует Абдуллаева Sport24.
Керимов купил «Анжи» в январе 2011 года. В клуб переходили такие футболисты, как Самуэль Это'О, Роберто Карлос, Жусилей, а в феврале 2012 года команду возглавил Гус Хиддинк.
- 5 февраля 2021
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