Абдуллаев: лимита денег в «Анжи» при Керимове не было. Месси и Роналду тоже приехали бы

Бывший вице-президент «Анжи» Саид Абдуллаев поделился воспоминаниями о работе клуба во времена руководства Сулеймана Керимова.

«Керимов не ограничивал селекционеров во главе с Ткаченко ни в средствах, ни в количестве трансферов. Если селекционеры убеждали Керимова в необходимости трансфера, как правило, вопрос уже не мог сорваться из-за суммы сделки.



Лимит вряд ли существовал. Была заинтересованность в том, чтобы в «Анжи» приезжали крутые звёзды. Месси и Роналду, наверное, тоже приехали бы, может, не в разгар своей карьеры, но тем не менее», — цитирует Абдуллаева Sport24.

Керимов купил «Анжи» в январе 2011 года. В клуб переходили такие футболисты, как Самуэль Это'О, Роберто Карлос, Жусилей, а в феврале 2012 года команду возглавил Гус Хиддинк.