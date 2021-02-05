Зидан жёстко ответил журналистам на вопрос о неудачных выступлениях «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан жёстко ответил журналистам на пресс-конференции. Французского специалиста в очередной раз спросили о невыразительной игре команды и неудачных результатах.
«Вы меня смешите. Мы заслуживаем того, чтобы продолжать борьбу в чемпионате. В прошлом году мы выиграли Примеру. В прошлом году, а не 10 лет назад. Мы должны изменить игру, да. Просто проявите немного уважения.
Наверное, я единственный, кто каждый день думает об увольнении. Я не испытываю счастья, когда каждый раз после плохого матча мне задают такие вопросы. Я не заслуживаю такого обращения со стороны прессы. Мне повезло, что я могу работать с этой командой. Я злюсь, потому что мы будем стараться делать свою работу. Мы усиленно трудимся на своей работе, а вы — на своей. Но вы должны немного уважать наш труд.
В следующем году, безусловно, нам что-то нужно сделать. Но в этом году мы заслуживаем того, чтобы продолжать играть и показывать свою игру", — цитирует Зидана Marca.
- 5 февраля 2021
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