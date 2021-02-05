Черчесов отреагировал на информацию об обязательной вакцинации игроков сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на информацию о том, что он настаивает на вакцинации от коронавируса всех членов национальной команды.

«На эту тему я не разговаривал ни с одним футболистом, поэтому не имею представления, откуда берётся такая информация. Но вопрос важный, и высказаться на этот счёт будет уместно. Конечно, вакцинирование снижает риски, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение для тех, кто является частью команды. Мне 10 дней назад сделали прививку, чувствую себя отлично. Знаю, что уже привились главный врач, менеджер и пресс-атташе сборной. Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают. Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли. Поэтому пусть каждый решает самостоятельно. Но наша задача – иметь замену на тот случай, если чей-то тест во время сбора окажется положительным.



Как тренер, я, естественно, заинтересован в том, чтобы во время сбора или крупного турнира команда из-за коронавируса не несла потерь. Подобные прецеденты уже были и в сентябре, и в октябре, и особенно в ноябре, когда мы не досчитались многих игроков и представителей административного штаба. Если вы помните, Заболотный, Ерохин и Лесовой не смогли приехать в Молдавию из-за сомнительного теста. Голкипер Сафонов остался в Турции и не полетел в Сербию по этой же причине. Сложно планировать тренировочный процесс и построение тактической модели в ситуации, когда в любую секунду можно потерять футболиста», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной.