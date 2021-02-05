Мохамед Салах — лучший футболист десятилетия в Африке по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов десятилетия в Африке.

Рейтинг возглавил нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах. На втором месте — его партнёр по клубу, форвард мерсисайдцев и сборной Сенегала Садио Мане. Тройку лучших замыкает полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне египетский форвард принял участие в 21 встрече за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. С 2011 года Салах вызывается в национальную команду Египта.