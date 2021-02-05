Мохамед Салах — лучший футболист десятилетия в Африке по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов десятилетия в Африке.
Рейтинг возглавил нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах. На втором месте — его партнёр по клубу, форвард мерсисайдцев и сборной Сенегала Садио Мане. Тройку лучших замыкает полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез.
Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне египетский форвард принял участие в 21 встрече за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. С 2011 года Салах вызывается в национальную команду Египта.
Салах: не хочу, чтобы меня оштрафовали, но мне не нравится VAR
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
20:18
-
20:01
-
19:52
-
19:30
-
19:30
-
19:12
-
19:11
-
18:52
-
18:34
-
18:21
-
18:19
-
18:09
-
18:07
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:23
-
17:18
-
17:14
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:56
-
16:33
-
16:19
-
16:13
-
15:55
-
15:53
-
15:09
-
15:05
-
14:50
-
14:25
-
14:07
-
14:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам