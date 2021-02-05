В «Тамбове» допустили, что клуб может отозвать иск о банкротстве

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что клуб может отозвать иск о банкротстве, а также прокомментировала готовность бывших полузащитников сборной России Владимира Быстрова и Динияра Билялетдинова сыграть за клуб до конца сезона.

«Мы подали иск, но на сайте арбитражного суда какую-то ерунду написали, якобы должник — некоммерческое партнёрство. Некоммерческое партнёрство давно было переименовано в ассоциацию. Была смена формы собственности согласно законодательству ещё в 2018 году. Мы подали этот иск 1 февраля, это было до исполкома РФС. После вчерашнего собрания, безусловно, надежда осталась. Если те решения, которые были приняты за последние несколько дней, начнут воплощаться в жизнь, мы просто отзовём иск. С этим банкротством нас никто никуда не гонит.

Что касается поддержки Быстрова и Билялетдинова, то, конечно, я это видела. Большое им спасибо! Этот вопрос в первую очередь решал бы тренерский штаб. Мы очень благодарны таким людям за то, что они нас поддерживают и выражают готовность», — сказала Коновалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.