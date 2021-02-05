Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Тамбове» допустили, что клуб может отозвать иск о банкротстве

В «Тамбове» допустили, что клуб может отозвать иск о банкротстве
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что клуб может отозвать иск о банкротстве, а также прокомментировала готовность бывших полузащитников сборной России Владимира Быстрова и Динияра Билялетдинова сыграть за клуб до конца сезона.

«Мы подали иск, но на сайте арбитражного суда какую-то ерунду написали, якобы должник — некоммерческое партнёрство. Некоммерческое партнёрство давно было переименовано в ассоциацию. Была смена формы собственности согласно законодательству ещё в 2018 году. Мы подали этот иск 1 февраля, это было до исполкома РФС. После вчерашнего собрания, безусловно, надежда осталась. Если те решения, которые были приняты за последние несколько дней, начнут воплощаться в жизнь, мы просто отзовём иск. С этим банкротством нас никто никуда не гонит.

Что касается поддержки Быстрова и Билялетдинова, то, конечно, я это видела. Большое им спасибо! Этот вопрос в первую очередь решал бы тренерский штаб. Мы очень благодарны таким людям за то, что они нас поддерживают и выражают готовность», — сказала Коновалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Футбольный клуб «Тамбов» подал иск о банкротстве
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021