В «Тамбове» допустили, что клуб может отозвать иск о банкротстве

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что клуб может отозвать иск о банкротстве, а также прокомментировала готовность бывших полузащитников сборной России Владимира Быстрова и Динияра Билялетдинова сыграть за клуб до конца сезона.
«Мы подали иск, но на сайте арбитражного суда какую-то ерунду написали, якобы должник — некоммерческое партнёрство. Некоммерческое партнёрство давно было переименовано в ассоциацию. Была смена формы собственности согласно законодательству ещё в 2018 году. Мы подали этот иск 1 февраля, это было до исполкома РФС. После вчерашнего собрания, безусловно, надежда осталась. Если те решения, которые были приняты за последние несколько дней, начнут воплощаться в жизнь, мы просто отзовём иск. С этим банкротством нас никто никуда не гонит.
Что касается поддержки Быстрова и Билялетдинова, то, конечно, я это видела. Большое им спасибо! Этот вопрос в первую очередь решал бы тренерский штаб. Мы очень благодарны таким людям за то, что они нас поддерживают и выражают готовность», — сказала Коновалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 февраля 2021
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