«ПСЖ» закрыл тренировочную базу из-за вспышки коронавируса
«Пари Сен-Жермен» закрыл тренировочную базу из-за вспышки коронавируса в молодёжной команде. Об этом сообщает официальный сайт французского гранда.
Так, в молодёжных командах «парижан» U17 и U19 было выявлено девять заражений коронавиоусной инфекцией. В связи с этим руководство клуба приняло решение закрыть тренировочную базу до 11 февраля.
На следующей неделе игроки и работники клуба сдадут повторные анализы на COVID-19, после чего будет принято решение об открытии тренировочной базы.
«ПСЖ», набрав 48 очков в 23 матчах, занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Руководство «парижан» не удовлетворено такими результатами команды.
Ранее сегодня стало известно, что коронавирусом заразился защитник «Наполи» Калиду Кулибали.
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