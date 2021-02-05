«ПСЖ» закрыл тренировочную базу из-за вспышки коронавируса

«Пари Сен-Жермен» закрыл тренировочную базу из-за вспышки коронавируса в молодёжной команде. Об этом сообщает официальный сайт французского гранда.

Так, в молодёжных командах «парижан» U17 и U19 было выявлено девять заражений коронавиоусной инфекцией. В связи с этим руководство клуба приняло решение закрыть тренировочную базу до 11 февраля.

На следующей неделе игроки и работники клуба сдадут повторные анализы на COVID-19, после чего будет принято решение об открытии тренировочной базы.

«ПСЖ», набрав 48 очков в 23 матчах, занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Руководство «парижан» не удовлетворено такими результатами команды.

Ранее сегодня стало известно, что коронавирусом заразился защитник «Наполи» Калиду Кулибали.