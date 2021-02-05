Тренер «Тамбова» Первушин: клубы продолжают предлагать своих воспитанников

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил, что клуб ведёт диалог с командами на предмет аренды молодых футболистов.



«Мы пока ещё в режиме ожидания. Решение принято, но нам нужно доукомплектоваться и провести какой-то сбор. Первая игра не за горами, поэтому ждём окончательного решения, пока оно только на бумаге.



У нас есть не только список игроков, но и сами клубы продолжают предлагать своих воспитанников. Спасибо всем, кто откликнулся, обратная связь со всеми клубами есть. Фамилии игроков пока назвать не могу, но там игроки как из топ-клубов, так и из середняков. Повторюсь, многие согласились помочь.



Что касается высказываний Быстрова и Билялетдинова, то «недавно» — разное у всех время. У кого-то это две недели назад, а у кого-то два года назад. Мы в процессе выхода из пике, поэтому так далеко не смотрим на сегодняшний день», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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