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Коваленко и Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Торино»

Коваленко и Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Торино»
Футбол / Италия 0

Новичок «Аталанты» украинский полузащитник Виктор Коваленко впервые попал в заявку команды. Хавбек имеет шансы выйти на поле на матч 21-го тура итальянской Серии А с «Торино». В заявку включён также российский полузащитник Алексей Миранчук.

Фото можно посмотреть в «твиттере» клуба из Бергамо.

Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основу «горняков» выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. Напомним, за «Аталанту» выступает его соотечественник Руслан Малиновский. Как сообщили СМИ, Коваленко является самым высокооплачиваемым игроком клуба.

«Аталанта», набрав в 20 турах 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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