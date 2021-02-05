Сон — лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда — на втором месте

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов десятилетия в Азии.



Рейтинг возглавил нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Кореи Сон Хын Мин. На втором месте — бывший полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Портимоненсе» Кейсуке Хонда. Тройку лучших замыкает хавбек «Аль-Хиляль» и сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Досари.

Напомним, Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В этом сезоне корейский форвард принял участие в 21 встрече за «шпор» в английской Премьер-лиге, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Действующий контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года. С 2010 года Сон вызывается в национальную команду Кореи.