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Сон — лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда — на втором месте

Сон — лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда — на втором месте
Футбол / Англия 0

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футболистов десятилетия в Азии.

Рейтинг возглавил нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Кореи Сон Хын Мин. На втором месте — бывший полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Портимоненсе» Кейсуке Хонда. Тройку лучших замыкает хавбек «Аль-Хиляль» и сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Досари.

Напомним, Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В этом сезоне корейский форвард принял участие в 21 встрече за «шпор» в английской Премьер-лиге, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Действующий контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года. С 2010 года Сон вызывается в национальную команду Кореи.

Сон — третий в списке нападающих для «Реала» после Мбаппе и Холанда
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