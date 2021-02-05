Александр Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч с «Интером»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт матч 21-го тура Серии А с «Интером» на скамейке запасных. Стали известны стартовые составы команд.
«Фиорентина»: Дронговский, Песселья, Куарта, Игор дос Сантос, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Венути, Влахович, Борха Валеро, Эйссерик.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Лукаку, Санчес.
Матч 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер» состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.
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