Эдерсон: Зинченко и Де Брёйне похожи на близнецов. Или скорее даже на отца и сына

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес в шутливой форме прокомментировал сходство Кевина Де Брёйне и Александра Зинченко.

«Ну, небольшие отличия всё-таки есть. Мы шутим над этим в раздевалке. Но вообще да, они реально похожи на близнецов. Или даже скорее на отца и сына», — сказал Эдерсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».

Эдерсон также пошутил, что если бы он был полевым игроком, то выступал бы на позиции полузащитника и вытеснил бы из основного состава Кевина Де Брёйне.

Напомним, по итогам прошлого сезона Эдерсон стал обладателем «Золотой перчатки» Английской Премьер-лиги. Transfermarkt оценивает 27-летнего бразильского голкипера в € 56 млн.