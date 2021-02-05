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«Жизнь – это зеркало ТикТока». Обзор 22-го тура АПЛ

«Жизнь – это зеркало ТикТока». Обзор 22-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 22-й тур. «Тоттенхэм» проиграл «Челси» в фирменном безнадёжном стиле. «Ливерпуль» устал. «Ман Сити» свеж и бодр. Два удаления «Арсенала»: Луис и Лено, кто больше виноват? Ну и вынос «Саутгемптона».

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе "СберЗвук". Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3х устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл разбирает главные события топ-лиг на своем канале.

Гриша активно ведет свой канал в Telegram! Заходите.

В этом выпуске:
0:00 – Привет, Хазенхюттль!
1:02 – Тухель уже наигрывает угловые «Челси».
11:46 – Моуринью и пустота.
17:29 – Дайер деградировал до Давида Луиса.
25:20 – «Арсенал» хорош, но одно касание все перевернуло.
36:25 – «МЮ» распотрошил «Саутгемптон» – 9:0!
48:44 – Пытаемся нащупать потолок «Сити» (а еще манечку!)
59:32 – «Брайтон» был лучше «Ливерпуля». Чтоооо?
1:06:07 – Верните Хендерсона в полузащиту!!
1:18:36 – Лайк, подписка, репост и всё такое.

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• в Google Podcasts
• в СберЗвук
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