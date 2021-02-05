Георгий Джикия забил гол внешней стороной стопы с отрицательного угла. Видео

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия забил красивый гол на одной из тренировок на зимнем сборе в Дубае. Игрок сборной России отправил мяч в ворота внешней стороной стопы с отрицательного угла.

«Мастерский удар от кэпа», — подписала видео пресс-служба красно-белых.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» московского клуба.

6 февраля «Спартак» сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало — в 15:00 мск. На следующий день красно-белые проведут встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, в минувшем сезоне рижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом Латвии.



«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).