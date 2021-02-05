Георгий Джикия забил гол внешней стороной стопы с отрицательного угла. Видео

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия забил красивый гол на одной из тренировок на зимнем сборе в Дубае. Игрок сборной России отправил мяч в ворота внешней стороной стопы с отрицательного угла.
«Мастерский удар от кэпа», — подписала видео пресс-служба красно-белых.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» московского клуба.
6 февраля «Спартак» сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало — в 15:00 мск. На следующий день красно-белые проведут встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, в минувшем сезоне рижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом Латвии.
«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
- 5 февраля 2021
-
23:23
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:39
-
22:37
-
22:20
-
22:12
-
21:57
-
21:50
-
21:41
-
21:36
-
21:17
-
20:49
-
20:43
-
20:39
-
20:18
-
20:01
-
19:52
-
19:30
-
19:30
-
19:12
-
19:11
-
18:52
-
18:34
-
18:21
-
18:19
-
18:09
-
18:07
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:23
-
17:18