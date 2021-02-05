«Манчестер Сити» определился с заменой для Серхио Агуэро

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Туманном Альбионе. В услугах 20-летнего норвежского вундеркинда заинтересован «Манчестер Сити», сообщает Marca.

Холанд входит в личный шорт-лист наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы. Клуб видит в Эрлинге долгосрочную замену для Серхио Агуэро, которому ближайшим летом исполнится 33 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» выбирает между двумя кандидатурами форвардов — Эрлингом Холандом из «Боруссии» и Ромелу Лукаку из «Интера». Теперь же «горожане» уверены в своём выборе и готовы предложить за норвежца € 115 млн.

На Холанда претендуют также лондонский «Челси» и мадридский «Реал». В нынешнем сезоне Эрлинг провёл в составе дортмундских «шмелей» 21 матч, забил 22 гола и отдал 5 результативных передач.