«Манчестер Сити» определился с заменой для Серхио Агуэро

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Туманном Альбионе. В услугах 20-летнего норвежского вундеркинда заинтересован «Манчестер Сити», сообщает Marca.
Холанд входит в личный шорт-лист наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы. Клуб видит в Эрлинге долгосрочную замену для Серхио Агуэро, которому ближайшим летом исполнится 33 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» выбирает между двумя кандидатурами форвардов — Эрлингом Холандом из «Боруссии» и Ромелу Лукаку из «Интера». Теперь же «горожане» уверены в своём выборе и готовы предложить за норвежца € 115 млн.
На Холанда претендуют также лондонский «Челси» и мадридский «Реал». В нынешнем сезоне Эрлинг провёл в составе дортмундских «шмелей» 21 матч, забил 22 гола и отдал 5 результативных передач.
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