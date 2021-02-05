Моуринью: «Тоттенхэм» без титула с 1961 года? Может, я смогу добыть один
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что ему по силам завоевать титул английской Премьер-лиги с лондонской командой.
«Каждый день оказываю на себя давление, мне не нужен для этого кто-то другой. С 2012 года команда не проигрывала три матча подряд, верно? Так. Сколько лет команда не выигрывала титул? С 1961-го? Может, я смогу завоевать один», — сказал Моуринью на пресс-конференции.
«Тоттенхэм» становился чемпионом Англии в сезоне-1960/1961. В сезоне-2016/2017 «шпоры» стали вице-чемпионами Премьер-лиги. Последним трофеем лондонской команды является Кубок Английской лиги в 2008 году. В то время команду тренировал испанский специалист Хуанде Рамос. В 2009 году он работал в московском ЦСКА.
Сон — лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда — на втором месте
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