Роналду — о своём 36-летии: жаль, что не могу обещать вам ещё 20 лет игры в футбол

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил пост в своём «инстаграме», в котором поделился эмоциями в свой 36-й день рождения.

«36 лет, невероятно! Такое ощущение, что всё началось вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые нужно запомнить. Мой первый мяч, моя первая команда, мой первый гол… Время летит.



От Мадейры до Лиссабона, от Лиссабона до Манчестера, от Манчестера до Мадрида, от Мадрида до Турина, но прежде всего — от всего сердца до всего мира. Я отдал всё, что мог, я никогда не сдерживался, и я всегда пытался создать лучшую версию меня. В ответ вы подарили мне свою любовь и восхищение, своё присутствие и безоговорочную поддержку. И за это я никогда не смогу вас отблагодарить. Я бы не справился без вас.



Отмечая своё 36-летие и 20-летие карьеры профессионального футболиста, мне жаль, что я не могу обещать вам ещё 20 лет этого. Но что я могу вам пообещать, так это то, что пока я буду продолжать, вы никогда не получите от меня меньше ста процентов.



Ещё раз спасибо за вашу поддержку, за добрые пожелания в этот день. Это очень много значит для меня, и все вы занимаете особое место в моём сердце», — написал Криштиану.