Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером»
Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Интером» при счёте 0:2. Нападающий вышел на поле на 73-й минуте. Он заменил форварда Душана Влаховича.
Матч 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер» проходит на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
Ранее Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).
«Фиорентина» разработала для Кокорина специальное меню
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