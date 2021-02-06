Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером»

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Интером» при счёте 0:2. Нападающий вышел на поле на 73-й минуте. Он заменил форварда Душана Влаховича.

Матч 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер» проходит на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

Ранее Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).