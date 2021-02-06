Зидан назвал сроки восстановления Азара после травмы

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал подробности о восстановлении нападающего Эдена Азара.
«Это непростое время для футболиста. Я уверен, что это лишь вопрос времени, когда мы снова увидим его игру, и, надеюсь, он не получит ещё одну травму. Скорее всего, мы увидим лучшего Азара через 2-3 недели.
Его травмы – это невезение. Это было бы нелегко для любого игрока. Мы должны сохранять позитивный настрой. Он великолепный футболист, нам нужно вернуть его на 100 %.
Доволен ли он тем, что происходит? Ну, нет. Он делает всё возможное, чтобы быть в хорошей форме, но вы знаете, что в жизни игрока никто не застрахован от травм. Нам придётся подумать, возможно, что-то изменить и улучшить эту ситуацию. Конечно, он сильнее всех заинтересован в своём возвращении», — цитирует Зидана Goal.
В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 13 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами.
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