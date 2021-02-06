У Фати возникли осложнения после травмы, игрок вернётся не раньше конца марта

В процессе восстановления футболиста «Барселоны» Ансу Фати после травмы колена возникли трудности. Планировалось, что 18-летний игрок приступит к тренировкам в конце января, однако колено Фати плохо отреагировало на увеличение нагрузки, сообщает Diario Sport.
Фати начал испытывать боль, а после обследования выяснилось, что в месте повреждения скопилась жидкость. По информации источника процесс восстановления займёт больше времени. Ожидается, что Фати вернётся не раньше конца марта.
8 ноября футболист перенёс операцию на мениске колена левой ноги. До травмы игрок регулярно выходил в стартовом составе.
В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах «Барселоны» и забил пять мячей. Кроме того, Фати уже провёл четыре матча за сборную Испании и забил один мяч. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.
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