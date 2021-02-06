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Эктор Бельерин: стал веганом три года назад и начал принимать решения более осознанно

Эктор Бельерин: стал веганом три года назад и начал принимать решения более осознанно
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал об изменениях в образе жизни.

«Устойчивое развитие — это мой путь. Три года назад стал веганом, в результате чего повседневные решения, например что носить, стал принимать более осознанно. Сначала было сложно. Я люблю одежду, и раньше шопинг составлял большую частью жизни. Однако я узнал о загрязнении и вреде, который индустрия моды наносит планете, и это вызвало огромный конфликт внутри меня. Я все еще учусь, как с этим справляться, как совершать покупки и дальше продвигать изменения», — приводит слова Эктора Бельерина GQ.

В нынешнем сезоне Бельерин принял участие в 19 встречах английской Премьер-лиги и отдал 2 результативные передачи.

К защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину проявляют интерес «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ»
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