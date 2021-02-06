«Челси» и Тьяго Силва обсудят продление контракта

Защитник Тьяго Силва обсудит с «Челси» продление контракта на следующий сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, совет директоров лондонского клуба доволен игрой 36-летнего бразильского футболиста, а главный тренер «Челси» Томас Тухель считает Тьяго настоящим лидером команды. Переговоры о продлении соглашения начнутся в ближайшее время.



Силва стал игроком «Челси» в августе 2020 года, подписав контракт, рассчитанный до конца сезона-2020/2021. В нынешнем сезоне бразильский защитник в 17 матчах английской Премьер-лиги забил 2 мяча. Лондонский «Челси» в 22 встречах набрал 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Тьяго Силва получил травму в первом тайме матча с «Тоттенхэмом»