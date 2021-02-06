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Психиатр Диего Марадоны обвиняется в халатности

Психиатр Диего Марадоны обвиняется в халатности
Футбол / Южная Америка 0

Психиатр Агустина Косачов, лечивший Диего Марадону, обвиняется в халатности, сообщает EFE.

По информации источника, внимание прокуратуры привлёк отчёт о состоянии здоровья Марадоны, составленный психиатром 20 октября 2020 года. Прокуратура подозревает, что в этот день Марадона не посещал специалиста и данные, содержащиеся в отчёте, не соответствуют действительности. Адвокат психиатра опроверг эту информацию, однако уточнил, что в дате составления медицинского документа могла быть допущена ошибка.

Сообщалось, что доктор Леопольдо Луке, который был лечащим врачом Марадоны, обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах.

Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца.

Лечащего врача Марадоны обвинили в подделке подписей легендарного аргентинца
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