Психиатр Диего Марадоны обвиняется в халатности

Психиатр Агустина Косачов, лечивший Диего Марадону, обвиняется в халатности, сообщает EFE.
По информации источника, внимание прокуратуры привлёк отчёт о состоянии здоровья Марадоны, составленный психиатром 20 октября 2020 года. Прокуратура подозревает, что в этот день Марадона не посещал специалиста и данные, содержащиеся в отчёте, не соответствуют действительности. Адвокат психиатра опроверг эту информацию, однако уточнил, что в дате составления медицинского документа могла быть допущена ошибка.
Сообщалось, что доктор Леопольдо Луке, который был лечащим врачом Марадоны, обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах.
Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца.
- 6 февраля 2021
-
11:45
-
11:28
-
11:16
-
11:14
-
10:48
-
10:41
-
10:27
-
10:20
-
10:11
-
09:57
-
09:35
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
08:01
-
07:35
-
05:24
-
05:06
-
04:53
-
04:39
-
04:07
-
03:44
-
02:50
-
02:19
-
02:00
-
01:53
-
01:35
-
01:02
-
00:43
-
00:40
-
00:21
-
00:19
- 5 февраля 2021
-
23:57
-
23:47
-
23:23