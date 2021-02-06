Губерниев — о дебюте Кокорина: вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы?
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на проигрыш «Фиорентины» и дебют Александра Кокорина в составе итальянской команды. Он оставил ряд комментариев под публикациями «Матч ТВ» в «Инстаграме».
«Да что ж такое, а? Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы? Где трёхочковые? Это не фиалки, это лопухи», — написал Губерниев.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два мяча в РПЛ (оба — с пенальти).
«Деревянный, оштукатуренный, неготовый». Итальянские СМИ о дебюте Кокорина за «Фиорентину»
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