Губерниев — о дебюте Кокорина: вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы?

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на проигрыш «Фиорентины» и дебют Александра Кокорина в составе итальянской команды. Он оставил ряд комментариев под публикациями «Матч ТВ» в «Инстаграме».

«Да что ж такое, а? Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы? Где трёхочковые? Это не фиалки, это лопухи», — написал Губерниев.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два мяча в РПЛ (оба — с пенальти).