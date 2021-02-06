Ривалдо: несправедливо критиковать контракт Месси. Он привлекает спонсоров, фанатов и СМИ

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказался об утечке информации о контракте форварда каталонцев Лионеля Месси.
«Появление этой информации в медиа плохо по своей природе и может нанести вред, это очевидно. Не могу игнорировать от факт, что человек, сливший условия контракта, сделал это с плохими намерениями. Это было сделано в стремлении нанести ущерб, расколоть клуб ещё больше в столь непростые времена. Думаю, дискуссий по поводу цифр, указанных в контракте, быть не должно.
Критиковать этот контракт несправедливо, потому что Месси не только забивает голы, но и привлекает спонсоров, СМИ, фанатов. Это нормальное соглашение, которое Месси заключил с выгодой для себя. Нужно соизмерять всё, что написано в этом контракте», — приводит слова Ривалдо Sport.es.
- 6 февраля 2021
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