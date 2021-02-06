«Астон Вилла» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Астон Вилла» — «Арсенал».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты — Дэниел Кук и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Даррен Ингланд.



«Астон Вилла» в 20 встречах набрала 32 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (47).



Матч первого круга «Арсенал» — «Астон Вилла» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 3:0.