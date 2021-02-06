Стало известно расписание «Сочи» на заключительном сборе в Турции
Пресс-служба «Сочи» опубликовала расписание матчей команды на заключительном сборе в Белеке (Турция), который продлится до 15 февраля.
Так, 8 февраля «Сочи» проведёт два матча: с молодёжной командой «Локомотива» — утром, с тбилисским «Динамо» — вечером. 11 февраля «Сочи» встретится с грозненским «Ахматом», а 14-го — с московским «Динамо».
21 февраля «Сочи» возобновит официальный сезон кубковым матчем с «Краснодаром».
На сборах «Сочи» проиграл матчи сербскому клубу «Чукарички» (0:1), «Крыльям Советов» (1:4) и казанскому «Рубину» (2:3).
Первую часть сезона РПЛ «Сочи» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице, в 19 матчах набрав 33 очка. Сезон во внутреннем чемпионате южане возобновят домашним матчем с тульским «Арсеналом» 27 февраля.
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