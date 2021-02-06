Промес отреагировал на то, что Джикия ждёт его возвращения в «Спартак»

Вингер «Аякса» Квинси Промес отреагировал на то, что Георгий Джикия ждёт его возвращения в «Спартак». Нидерландец оставил комментарий под публикацией пресс-службы красно-белых в «Инстаграме».
Так, под одной из публикаций Джикия написал: «Хватит показывать ерунду, где Промес?» На что 29-летний нидерландец ответил двумя эмодзи — глаза и огонь.
Ранее в «Спартаке» подтвердили высокую вероятность возвращения Квинси Промеса, но позже в переговорном процессе возникли сложности. Московский клуб может заплатить за своего экс-футболиста € 7,5–10 млн.
Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.
- 6 февраля 2021
-
14:52
-
14:34
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:17
-
13:07
-
13:04
-
12:51
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
11:56
-
11:45
-
11:28
-
11:16
-
11:14
-
10:48
-
10:41
-
10:27
-
10:20
-
10:11
-
09:57
-
09:35
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
08:01
-
07:35
-
05:24
-
05:06
-
04:53
-
04:39