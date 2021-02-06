Промес отреагировал на то, что Джикия ждёт его возвращения в «Спартак»

Вингер «Аякса» Квинси Промес отреагировал на то, что Георгий Джикия ждёт его возвращения в «Спартак». Нидерландец оставил комментарий под публикацией пресс-службы красно-белых в «Инстаграме».

Так, под одной из публикаций Джикия написал: «Хватит показывать ерунду, где Промес?» На что 29-летний нидерландец ответил двумя эмодзи — глаза и огонь.

Ранее в «Спартаке» подтвердили высокую вероятность возвращения Квинси Промеса, но позже в переговорном процессе возникли сложности. Московский клуб может заплатить за своего экс-футболиста € 7,5–10 млн.

Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.