Губернатор Пермского края рассказал о планах по возрождению «Амкара»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о планах по возрождению «Амкара».
«Стадион „Звезда“, где традиционно играл „Амкар“, а сейчас играют „Звезда“ и „Звезда -2005“, подходит для всех соревнований. И манеж „Пермь великая“ находится в хорошем состоянии. Тем не менее мы думаем о строительстве нового стадиона в Перми, ведём переговоры по модели государственно-частного партнёрства.
Команда „Амкар“ возрождается. Был приобретен бренд „Амкара“, который мы передали молодёжной команде. Ведётся подготовка к получению лицензию. Ищем спонсоров. Есть определенные успехи», — приводит слова Махонина «Комсомольская правда — Пермь».
«Амкар» был основан в 1994 году. На профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018-м был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 до 2018 года.
- 6 февраля 2021
-
14:52
-
14:34
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:17
-
13:07
-
13:04
-
12:51
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
11:56
-
11:45
-
11:28
-
11:16
-
11:14
-
10:48
-
10:41
-
10:27
-
10:20
-
10:11
-
09:57
-
09:35
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
08:01
-
07:35
-
05:24
-
05:06
-
04:53
-
04:39