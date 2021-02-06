Губернатор Пермского края рассказал о планах по возрождению «Амкара»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о планах по возрождению «Амкара».



«Стадион „Звезда“, где традиционно играл „Амкар“, а сейчас играют „Звезда“ и „Звезда -2005“, подходит для всех соревнований. И манеж „Пермь великая“ находится в хорошем состоянии. Тем не менее мы думаем о строительстве нового стадиона в Перми, ведём переговоры по модели государственно-частного партнёрства.



Команда „Амкар“ возрождается. Был приобретен бренд „Амкара“, который мы передали молодёжной команде. Ведётся подготовка к получению лицензию. Ищем спонсоров. Есть определенные успехи», — приводит слова Махонина «Комсомольская правда — Пермь».

«Амкар» был основан в 1994 году. На профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018-м был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 до 2018 года.