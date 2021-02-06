«Ювентус» хочет подписать молодую звезду «Ромы»
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло попал на радары селекционной службы «Ювентуса». Туринский клуб попытается приобрести 21-летнего итальянца ближайшим летом, информирует La Gazzetta dello Sport.
«Старая синьора» надеется, что Дзаньоло согласится на переезд в Турин, если «Рома» не попадёт в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона. «Волки» не горят желанием расставаться со своей молодой звездой.
В сезоне-2020/2021 Дзаньоло не сыграл в составе «волков» ни одного матча — игрок восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Transfermarkt оценивает Николо в € 45 млн.
Ранее известный футбольный тренер Фабио Капелло заявил, что у Дзаньоло большой потенциал и в будущем он сможет претендовать на «Золотой мяч».
Мама Дзаньоло: Николо был так расстроен из-за новой травмы, что хотел бросить футбол
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