Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» хочет подписать молодую звезду «Ромы»

«Ювентус» хочет подписать молодую звезду «Ромы»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло попал на радары селекционной службы «Ювентуса». Туринский клуб попытается приобрести 21-летнего итальянца ближайшим летом, информирует La Gazzetta dello Sport.

«Старая синьора» надеется, что Дзаньоло согласится на переезд в Турин, если «Рома» не попадёт в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона. «Волки» не горят желанием расставаться со своей молодой звездой.

В сезоне-2020/2021 Дзаньоло не сыграл в составе «волков» ни одного матча — игрок восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Transfermarkt оценивает Николо в € 45 млн.

Ранее известный футбольный тренер Фабио Капелло заявил, что у Дзаньоло большой потенциал и в будущем он сможет претендовать на «Золотой мяч».

Мама Дзаньоло: Николо был так расстроен из-за новой травмы, что хотел бросить футбол
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021