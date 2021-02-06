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Два бразильских форварда присоединятся к «Вересу» на сборе в Турции

Два бразильских форварда присоединятся к «Вересу» на сборе в Турции
Футбол / Прочие турниры 0

Завтра, 7 февраля, на сбор «Вереса» в Турции приедут два бразильских нападающих, сообщает meta-ratings.com.ua.

По информации источника, судьба латиноамериканских футболистов будет решена после их участия в контрольных матчах «Вереса». Напомним, на тренировочных сборах «Верес» обыграл казахстанский «Каспий» (2:1), проиграл «Львову» (1:3) и «Минаю» (0:4).

На сборах в Турции клуб проведёт товарищеские матчи с «Кызылкумом» (8 февраля), тбилисским «Динамо» (11 февраля), латвийским клубом «Лиепая» (17 февраля), а также с «Кривбассом» (21 февраля) и «Алаем» (24 февраля).

«Верес» в 14 встречах набрал 30 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги Украины сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Агробизнес» (31).

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