Два бразильских форварда присоединятся к «Вересу» на сборе в Турции

Завтра, 7 февраля, на сбор «Вереса» в Турции приедут два бразильских нападающих, сообщает meta-ratings.com.ua.



По информации источника, судьба латиноамериканских футболистов будет решена после их участия в контрольных матчах «Вереса». Напомним, на тренировочных сборах «Верес» обыграл казахстанский «Каспий» (2:1), проиграл «Львову» (1:3) и «Минаю» (0:4).



На сборах в Турции клуб проведёт товарищеские матчи с «Кызылкумом» (8 февраля), тбилисским «Динамо» (11 февраля), латвийским клубом «Лиепая» (17 февраля), а также с «Кривбассом» (21 февраля) и «Алаем» (24 февраля).



«Верес» в 14 встречах набрал 30 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги Украины сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Агробизнес» (31).