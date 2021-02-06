Неймар пропустил тренировку «ПСЖ» из-за гастроэнтерита
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар пропустил тренировку французской команды, которая состоялась сегодня, 6 февраля, сообщается на официальном сайте парижан.
Бразилец пропустил командное занятие из-за гастроэнтерита. В ближайшее время будет принято решение о том, сыграет ли Неймар в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». Напомним, 5 февраля форварду исполнилась 29 лет.
Матч 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» состоится завтра, 7 февраля, на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало встречи — в 23:00 мск.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
16:18
-
16:16
-
16:14
-
16:07
-
15:56
-
15:54
-
15:53
-
15:37
-
15:35
-
15:14
-
15:00
-
14:52
-
14:34
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:17
-
13:07
-
13:04
-
12:51
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
11:56
-
11:45
-
11:28
-
11:16
-
11:14
-
10:48
-
10:41
-
10:27
-
10:20
-
10:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам