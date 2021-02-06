Неймар пропустил тренировку «ПСЖ» из-за гастроэнтерита

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар пропустил тренировку французской команды, которая состоялась сегодня, 6 февраля, сообщается на официальном сайте парижан.



Бразилец пропустил командное занятие из-за гастроэнтерита. В ближайшее время будет принято решение о том, сыграет ли Неймар в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». Напомним, 5 февраля форварду исполнилась 29 лет.



Матч 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» состоится завтра, 7 февраля, на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало встречи — в 23:00 мск.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.