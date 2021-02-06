Клубы из Манчестера и Ливерпуля выпустили совместное заявление против расизма

«Эвертон», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» выпустили совместное заявление против осуждающее расистские оскорбления в адрес футболистов.
«На этих выходных четыре клуба АПЛ из Манчестера и Ливерпуля сыграют друг с другом. «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Эвертон» объединились, чтобы поддержать неделю осведомленности о преступлениях на почве ненависти в Большом Манчестере.
Четыре великих клуба с северо-запада Англии объединились с мэриями наших городов, а также с полицией Манчестера и Мерсисайда. Мы осуждаем расистские оскорбления, с которыми продолжают сталкиваться слишком много игроков, официальных лиц и болельщиков в последнее время в социальных сетях.
Стоя плечом к плечу, заявляем, что в нашей прекрасной игре нет места расизму, ненависти или любой другой форме дискриминации. Этого не должно происходить, и это должно прекратиться», – приводит совместное заявление клубов Sky Sports.
В ближайшие два дня состоятся два матча между командами из Манчестера и Ливерпуля. Сегодня, 6 февраля, «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон». Начало — в 23:00 мск. А завтра, 7 февраля, «Манчестер Сити» пожалует в гости к «Ливерпулю». Встреча начнётся в 19:30 мск.
- 6 февраля 2021
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