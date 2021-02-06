Уткин отреагировал на фото обнимающихся на яхте нидерландских футболистов
Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин отреагировал на неоднозначные фото нидерландских футболистов — Сидни Ван Хойдонка и Джордана ван дер Гаага. Снимки, на которых футболисты обнимаются на отдыхе в Португалии, были выложены в «Инстаграме» одного из них. Уткин прокомментировал фото в своём телеграм-канале.
«Голландские футболисты отдыхают. Сидни Ван Хойдонк, сын Пьера, справа. Пытаюсь представить с таким сердечком кого-нибудь из сборной России. Не получается», — написал Уткин.
Ван Хойдонк и ван дер Гааг находятся на отдыхе в португальском городе Кашкайш. Что касается их футбольной карьеры, то Сидни выступает за нидерландский клуб «НАК Бреда», а Джордан защищает цвета португальского «Белененсеша».
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