Уткин отреагировал на фото обнимающихся на яхте нидерландских футболистов

Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин отреагировал на неоднозначные фото нидерландских футболистов — Сидни Ван Хойдонка и Джордана ван дер Гаага. Снимки, на которых футболисты обнимаются на отдыхе в Португалии, были выложены в «Инстаграме» одного из них. Уткин прокомментировал фото в своём телеграм-канале.

«Голландские футболисты отдыхают. Сидни Ван Хойдонк, сын Пьера, справа. Пытаюсь представить с таким сердечком кого-нибудь из сборной России. Не получается», — написал Уткин.

Ван Хойдонк и ван дер Гааг находятся на отдыхе в португальском городе Кашкайш. Что касается их футбольной карьеры, то Сидни выступает за нидерландский клуб «НАК Бреда», а Джордан защищает цвета португальского «Белененсеша».