Сёмин отреагировал на признание Миранчука лучшим футболистом месяца в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал признание полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком января в «Аталанте».

«Самое главное, Миранчук получил признание болельщиков «Аталанты». Болельщики играют большую роль в успехе команды, создают атмосферу для футболистов на стадионе. Получить такую оценку — дорогого стоит. Но Алексею предстоит достаточно сложная работа, чтобы стать игроком основного состава. Как он использует этот шанс, уже другой вопрос.



Болельщики из России тоже голосовали за Миранчука? Замечательно. Мы же должны за своих голосовать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В январе Миранчук принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, в одной встрече остался на скамейке запасных. Принял участие в матчах 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1) и 1/4 финала турнира с «Лацио» (3:2), и в каждой из них забил по одному голу. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах чемпионата Италии забил 1 мяч.