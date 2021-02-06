Итальянский журналист: Кокорин может помочь «Фиорентине» харизмой
Итальянский журналист, корреспондент beIN Sports и CNN Танкерди Палмери прокомментировал дебют Александра Кокорина в составе «Фиорентины». Он не разделил мнения скептиков и назвал объективные причины не самого яркого дебюта российского форварда.
«Был первый матч Кокорина. Он вышел на замену, когда игра уже, по сути, решена. «Интер» вёл в счете, доминировал. Не лучшая ситуация для входа в игру. «Фиорентина» в матче не показала ничего особенного. Не было нужной поддержки Кокорина с точки зрения построения команды. «Фиорентина» — молодая команда, если не брать Рибери, и ей нужна харизма. Если он сможет достать харизму, это поможет», — сказал Палмери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Деревянный, оштукатуренный, неготовый». Итальянские СМИ о дебюте Кокорина за «Фиорентину»
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