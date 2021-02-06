Артём Дзюба опубликовал видео красивого гола с тренировки «Зенита»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил красивый гол на тренировке сине-бело-голубых, чем поспешил поделиться в своём «инстаграме».
32-летний форвард технично ворвался в штрафую площадь, обыграл нескольких защитников и перебросил голкипера, после чего сразу же направился к центру поля.
«Постепенно набираем», — написал Дзюба под видео.
Напомним, сейчас «Зенит» находится на тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ). В нынешнем сезоне Дзюба провёл за команду 23 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач. Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко в 19 матчах.
Ранее УЕФА назвал Дзюбу, унаследовавшего капитанскую повязку у Игоря Акинфеева, ключевым игроком сборной России.
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