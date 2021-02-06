«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «МЮ» — «Эвертон».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты — Марк Перри и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (36) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (47).



Матч первого круга «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 29 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 3:1.

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