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Голы Соболева и Айртона принесли «Спартаку» победу в матче с солигорским «Шахтёром»

Голы Соболева и Айртона принесли «Спартаку» победу в матче с солигорским «Шахтёром»
Футбол / РПЛ 0
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В товарищеском матче «Спартак» встречался с солигорским «Шахтёром». Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой российской команды со счётом 2:1.

На 24-й минуте встречи счёт открыл защитник солигорского «Шахтёра» Егор Филипенко. Во втором тайме, на 77-й минуте, защитник «Спартака» Айртон сравнял счёт. Через 3 минуты нападающий Александр Соболев вывел московскую команду вперёд. Результативную передачу отдал форвард «Спартака» Педро Роша.

Завтра, 7 февраля, красно-белые проведут встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, в минувшем сезоне рижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом Латвии.

«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2021, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
0:1 Филипенко – 24'   1:1 Айртон – 77'   2:1 Соболев – 80'
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