«Делал медицинские процедуры ветеранам». Жирков рассказал о дедовщине в российском футболе

Футболист «Зенита» Юрий Жирков в интервью для клубной пресс-службы затронул тему дедовщины в российском футболе и рассказал об эпизодах этого явления в своей карьере.

«В моё время всякое бывало. Помню, в «Тамбове» молодым вместо доктора процедуры делал — водил ультразвуком по больному месту травмированному. Просто дали прибор и сказали — делай то-то и то-то. Вот полчаса так сидел и лечил одного из ветеранов. Или, например, придешь на легкий массаж, а тот же ветеран мог сказать: «Ты чего тут разлегся? Иди отсюда!» Мол, сколько тебе лет, что тоже процедуры захотел.

В ЦСКА ветеранами были Рахимич, Гусев. За ними ничего подобного точно не водилось. Когда только пришел, мне все время что-то подсказывали, но никто не кричал. Ребята понимали: если, скажем, потеряю мяч и мне после этого напихать, то буду бояться сделать что-то в следующий раз — по воротам пробить или в обводку пойти. С нынешней молодежью тоже нечто подобное может произойти, если на них кричать.

В 2005 году в сборной Хохлов мог что-нибудь сказать. Что-то такое, помню, как раз и было в моей первой игре с Италией. То ли мяч потерял, то ли передачу неточную отдал. Надо пересмотреть. Но с Оздоевым мы пришли к выводу, что сейчас футбол в принципе меняется, всё в нем тоже. В том числе и отношение к молодым», — приводит слова Жиркова пресс-служба «Зенита».