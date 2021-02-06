Серхио Рамос успешно перенёс операцию на колене
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос перенёс операцию на колене, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
«Наш капитан Серхио Рамос сегодня был успешно прооперирован. У него была травма внутреннего мениска левого колена. Операция была проведена доктором Мануэлем Лейесом под наблюдением медицинской службы „Реала“. Серхио Рамос начнёт процесс восстановления в ближайшие несколько дней», — говорится в сообщении пресс-службы «сливочных».
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Сообщалось, что футболист отклонил предложение мадридского клуба о новом контракте. Главным претендентом на Рамоса является «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола.
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