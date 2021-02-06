Жирков: иногда на сборах уже тяжеловато. Бежишь и думаешь: «Может, уже остановиться?»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал возможное завершение карьеры в ближайшие годы.
«Недавно с женой вспоминали, как году в 2016-м я говорил: какой там чемпионат мира? Тем более, тогда не поехал на Евро. Но выступает же до сих пор Миура Кадзуеси в Японии, а ему уже за 50. Оказывается, он ещё вместе с Зико играл в начале 90-х.
Если серьёзно, в каких-то моментах на тех же сборах уже тяжеловато. Иногда бежишь и думаешь: «Может, уже остановиться?» Но это довольно быстро проходит. Остановиться в буквальном смысле или карьеру закончить? И в том, и в другом.
Газзаев нам в свое время говорил, что если ты на сборах пропустишь тренировку или что-то во время неё, это обязательно потом скажется в сезоне. У меня это очень плотно в голове засело и до сих пор сидит. Вопрос о моём участии в матче сводится к вопросу о моём состоянии? Бывает, что Сергей Богданович подходит и спрашивает мое мнение на этот счет. Правда, я всегда говорю, что хочу играть. Тренировки — это гораздо хуже, чем матчи. Но вообще благодаря датчикам тренеры, конечно, видят в том числе и мое состояние на данный конкретный день», — приводит слова Жиркова пресс-служба «Зенита».
- 6 февраля 2021
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