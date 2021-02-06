Главный тренер «Астон Виллы» — о победе над «Арсеналом»: мы любим творить историю

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал победу бирмингемцев в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0).



«Первый раз, когда мы дважды в сезоне обыграли «Арсенал» с момента основания АПЛ, первый сезон которой прошёл в сезоне-1992/1993. Наши футболисты любят творить историю, что мы и видели в последние пару лет.



Сегодня был по-настоящему трудный матч. У нас есть класс, чтобы забивать голы, но этот матч больше всего показывает наше истинное лицо – мы проявили упорство в мачте с хорошей атакующей командой.



Матч с «канонирами» начали с хорошей интенсивностью, вследствие чего и забили гол. Далее мы отражали атаки «Арсенала» и ловили их на ошибках. Ещё рано говорить о еврокубках в следующем сезоне, мы не заглядываем так далеко вперёд. Как только люди заговорили об этом, мы сразу же проиграли «Вест Хэму» в домашнем матче», – цитирует Смита BBC.

Видео победного гола «Астон Виллы» в матче с «Арсеналом»

«Астон Вилла» в 21 матче набрала 35 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (31) — на 10-м месте.