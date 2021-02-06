Уругвайский форвард покончил с собой в возрасте 30 лет. Он наблюдался у психиатра

Уругвайский нападающий аргентинского клуба «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия покончил с собой. Ему было 30 лет.

Как сообщает TyC Sports, форвард проходил психиатрическое лечение. В эту субботу, 6 февраля, он был найден мёртвым в своей квартире в городе Годой-Крус. Гарсия получал множество предложений из клубов, так как неплохо проявлял себя в южноамериканских чемпионатах.

Сантьяго выступал за «Насьональ», «Атлетико Паранаэнсе», «Касымпашу» и «Ривер Плейт» из Монтевидео. Дважды признавался лучшим бомбардиром. В сезоне-2010/2011 (23 гола) стал лучшим голеадором чемпионата Уругвая, а в сезоне-2017/2018 — лучшим в Аргентине, забив 17 мячей. В 2009 году в составе молодёжной сборной Уругвая Гарсия занял третье место на молодёжном чемпионате Южной Америки.