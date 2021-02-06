Айртон: надеюсь, «Спартак» подойдёт в оптимальной форме к кубковому матчу с «Динамо»

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал победу в товарищеском матче с солигорским «Шахтером» (2:1).
«Знали, что матч будет непростым. Тем не менее старались выполнить установку тренера по отработке новой схемы. Когда выходили на замену, нам сказали, что соперник очень активно накрывает нашу команду в зоне мяча на фланге, когда здесь старались разыгрывать, поэтому было рекомендовано делать быстрый разворот на другой фланг, что нам и удалось сделать. Благодаря этому мяч оказался у меня, получилось забить гол. Доволен результатом, доволен игрой. Сейчас нужно отдохнуть, потому что завтра у нас очередной матч.
Новая схема? Вне зависимости от схемы нужно делать всё возможное, чтобы помочь команде, выполнять установки тренера. Хочу прибавить не только в обороне, но и в атаке. Идёт подготовка к возобновлению сезона, надеюсь, к матчу с «Динамо» подойдём в оптимальной форме», — сказал Айртон в трансляции на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Спартак» встретится с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России 20 февраля.
- 6 февраля 2021
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