«Боруссия» Д проиграла «Фрайбургу» и опустилась на шестое место в Бундеслиге

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу». Встреча проходила на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 49-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Фрайбурга» У Ён Чон, ему ассистировал Винченцо Грифо. Второй гол спустя три минуты забил хавбек хозяев Жонатан Шмид. На 76-й минуте один мяч отыграл нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко.
«Боруссия» в 20 матчах набрала 32 очка. Дортмундская команда опустилась на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.
Леверкузенский «Байер» (35), который разгромил «Штутгарт» со счётом 5:2, поднялся на четвёртое место. «Вольфсбург» (38) обыграл «Аугсбург» (2:0) и занимает третье место. «РБ Лейпциг» (41) — на втором, команда разгромила «Шальке-04» (3:0).
- 6 февраля 2021
-
20:55
-
20:51
-
20:41
-
20:20
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:50
-
19:47
-
19:33
-
19:22
-
19:20
-
19:20
-
19:12
-
18:59
-
18:54
-
18:54
-
18:51
-
18:29
-
18:15
-
18:15
-
18:13
-
17:59
-
17:58
-
17:40
-
17:35
-
17:26
-
17:24
-
17:19
-
17:08
-
16:58
-
16:51
-
16:49
-
16:30