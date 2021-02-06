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«Реал» вырвал победу в концовке матча с последней командой Примеры

«Реал» вырвал победу в концовке матча с последней командой Примеры
Футбол / Испания 0
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В матче 22-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» обыграл «Уэску». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 2:1.

На 48-й минуте счёт матча открыл полузащитник «Уэски» Хавьер Галан. Окадзаки справа перевёл мяч к линии штрафной, где Галан после обработки с лёта пробил в дальний верхний угол ворот с рикошетом от штанги. На 55-й минуте защитник Рафаэль Варан сравнял счёт. Бензема со штрафного пробил в перекладину, но Варан успел к добиванию из вратарской и головой в борьбе протолкнул мяч в ворота. В концовке встречи Варан оформил дубль. Кроос со стандартного положения исполнил подачу на угол вратарской, с ударом Каземиро головой Фернандес справился, но отразил мяч перед собой, тем самым позволив Варану отправить его в сетку ворот.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» (16) по-прежнему на последнем, 20-м месте.

Испания - Примера. 22-й тур
06 февраля 2021, суббота. 18:15 МСК
Уэска
Уэска
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Галан – 48'   1:1 Варан – 55'   1:2 Варан – 84'
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