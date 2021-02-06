«Реал» вырвал победу в концовке матча с последней командой Примеры

В матче 22-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» обыграл «Уэску». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 2:1.
На 48-й минуте счёт матча открыл полузащитник «Уэски» Хавьер Галан. Окадзаки справа перевёл мяч к линии штрафной, где Галан после обработки с лёта пробил в дальний верхний угол ворот с рикошетом от штанги. На 55-й минуте защитник Рафаэль Варан сравнял счёт. Бензема со штрафного пробил в перекладину, но Варан успел к добиванию из вратарской и головой в борьбе протолкнул мяч в ворота. В концовке встречи Варан оформил дубль. Кроос со стандартного положения исполнил подачу на угол вратарской, с ударом Каземиро головой Фернандес справился, но отразил мяч перед собой, тем самым позволив Варану отправить его в сетку ворот.
«Реал» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» (16) по-прежнему на последнем, 20-м месте.
- 6 февраля 2021
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