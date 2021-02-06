«Спартак» показал, как команда поздравила Хендрикса

Пресс-служба «Спартака» выложила на странице в «Твиттере» видео с поздравлением полузащитника Йоррита Хендрикса с днём рождения. Сегодня, 6 февраля, Хендрикс празднует 26-й день рождения.

На командном ужине нидерландцу подарили огромный торт. Хендрикс под аплодисменты других игроков поблагодарил команду за теплый приём и задул свечи.

Руководство красно-белых ранее презентовало нидерландскому хавбеку необычный подарок — Хендрикс получил матрёшку, которая является традиционным русским сувениром. Ранее в клубе узнали, что Йоррит коллекционирует национальные сувениры со всего мира, у него дома отведена под них отдельная полка. Футболист пообещал поставить подаренную матрёшку на самое видное место.

Напомним, «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ в январе нынешнего года. Сумма сделки составила € 700 тыс. Йоррит подписал с московским клубом контракт на 3,5 года. Transfermarkt оценивает нидерландца в € 4 млн.